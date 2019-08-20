Водитель погиб при столкновении двух иномарок в Приморье

В районе города Фокино в Приморском крае столкнулись две легковые иномарки. Погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает сайт УМВД России по региону.

Авария произошла в понедельник, 19 августа, на 107-м км трассы Артем–Находка. По предварительным данным, 60-летний водитель Mazda Capella не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry под управлением 51-летнего мужчины, пишет ИА PrimaMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota скончался на месте от полученных травм. Его 53-летний пассажир получил ушиб грудной клетки и перелом бедра.

По факту аварии организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.