Чемпионка по легкой атлетике скончалась на пробежке в Тамбовской области

Следователи в Тамбовской области выясняют обстоятельства смерти 25-летней чемпионки региона по легкой атлетике. Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки.

По данным правоохранительных органов, девушка вышла на пробежку и через какое-то время потеряла сознание на улице одного из сел в Моршанском районе. На место была вызвана скорая помощь, медики лишь констатировали смерть спортсменки. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Плавунова является многократной чемпионкой Тамбовской области и Центрального федерального округа по легкой атлетике, уточняет телеканал «Звезда». По факту ее гибели проводится доследственная проверка. Причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.

Информацию о гибели спортсменки подтвердили в Федерации легкой атлетики, сообщает «Ридус». Представители Федерации выразили соболезнования родным и близким Маргариты Плавуновой.