Эксперты подсчитали расходы на продукты в разных регионах РФ

Росстат посчитал, сколько у жителей разных регионов РФ уходит на продукты. В Ингушетии на еду тратят половину всех потребительских расходов. Похожая ситуация в Дагестане и на Чукотке. Всё дело в низких заработных платах, составе семьи и стоимости товаров. Например, на севере зарплаты высокие, впрочем, как и цены в магазинах. Меньше всего на продукты уходит у жителей Москвы, Татарстана и Югры. Жители столицы оставляют в супермаркетах четверть из общей суммы своих расходов.