Три человека погибли при столкновении двух иномарок в Приангарье

В Куйтунском районе Иркутской области столкнулись две легковые иномарки. Погибли три человека, еще двое были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в понедельник, 19 августа, на трассе Р-255 «Сибирь». Лоб в лоб столкнулись Mercedes-Benz и Volkswagen Amarok, в салоне которого находились пять человек, пишет IrkutskMedia.

В результате аварии водитель и двое пассажиров Volkswagen скончались на месте от полученных травм. Еще двое пассажиров были госпитализированы. Водитель Mercedes также был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

18 августа на 1048-м км автодороги Москва–Челябинск в Самарской области столкнулись ВАЗ-21150, Toyota Camry и Renault Sandero. Погибли три человека, еще четверо, включая четырехлетнюю девочку, получили различные травмы.