Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки предлагают временно блокировать карты при попытках зачисления на них незаконно полученных средств. Как сообщает во вторник, 20 августа, «Коммерсант», Ассоциация банков России (АБР) проведет заседание комитета по информбезопасности, на котором будут обсуждаться соответствующие поправки в законодательство.

Вице-президент АБР Алексей Волуйков рассказал изданию, что планируется дать возможность банку получателя блокировать карты, на которые мошенники переводят незаконно списанные с других карт средства. Сейчас закон позволяет провести блокировку только в момент самого перечисления денег, однако клиенты банков, как правило, узнают о незаконных списаниях постфактум.

«Даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — пояснил Волуйков.

АБР предлагает блокировать карту получателя на два дня, а если отправитель обратится в полицию, то срок блокировки увеличится до 30 рабочих дней. Предполагается, что за это время правоохранители успеют провести расследование.

6 августа сообщалось о списании мошенниками 3,5 млн рублей с банковской карты москвича. Неизвестные позвонили ему с номера банка, представились сотрудниками этой кредитной организации и убедили назвать кодовое слово карты.