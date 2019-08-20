Прямой эфир

Дело возбудили после отравления матерью двух детей в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту отравления двух детей сильнодействующими препаратами. По версии следствия, дети выпили лекарство, которое им дала мать.

Таблетки, которые приняли подростки 13 и 14 лет, используются при лечении психических заболеваний. Их выписывают по рецепту. По данным правоохранительных органов, 39-летняя женщина дала таблетки своим детям, в результате чего они получили отравление. По данным врачей, несовершеннолетние получили лишь небольшую дозу препарата. Также таблетки выпила сама мать. Она несколько дней была без сознания, но врачам удалось спасти жизнь женщины, сообщает LipetskMedia.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщину направили в психоневрологическую больницу, подростков передали родственникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбудили после отравления детей в Иннополисе
Мать и двое детей в Липецке отравились лекарствами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019