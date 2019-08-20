Дело возбудили после отравления матерью двух детей в Липецке

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту отравления двух детей сильнодействующими препаратами. По версии следствия, дети выпили лекарство, которое им дала мать.

Таблетки, которые приняли подростки 13 и 14 лет, используются при лечении психических заболеваний. Их выписывают по рецепту. По данным правоохранительных органов, 39-летняя женщина дала таблетки своим детям, в результате чего они получили отравление. По данным врачей, несовершеннолетние получили лишь небольшую дозу препарата. Также таблетки выпила сама мать. Она несколько дней была без сознания, но врачам удалось спасти жизнь женщины, сообщает LipetskMedia.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщину направили в психоневрологическую больницу, подростков передали родственникам.