Ростовские депутаты предложили снизить бюрократическую нагрузку учителей

Депутаты Ростовской области инициировали разработку федерального законопроекта о запрете расширения перечня отчетности преподавателей средней и высшей школы, сообщило региональное Законодательное собрание.

Согласно итогам опроса педагогов по всей стране, абсолютное большинство поддерживает исключение из перечня заполняемых документов, видео- и фотоотчетов по внеклассным и воспитательным мероприятиям, статистических отчетов для разных министерств и ведомств, журналов по технике безопасности, охране жизни и здоровья. При этом более 50% учителей отметили эффективность электронного школьного дневника, отмечает RostovGazeta. Проект федерального закона о едином перечне документов находится на рассмотрении в Государственной думе.

Ранее в одном из учительских сообществ в Сети развернулась бурная дискуссия о семейных праздниках в школах. Одни педагоги были полностью за: учили с детьми стихи и песни, устраивали конкурсы и концерты, приглашали родителей. Другие признались, что не хотят проводить такие мероприятия или проводят только по необходимости. Причина — дети из неполных семей и сироты.