В РФ предложили блокировать банковские карты при подозрительных операциях

Ассоциация банков России предлагает блокировать карты после получения подозрительных платежей. Остановка сомнительной операции может продлиться до 30 дней. Сейчас заморозить украденные средства можно лишь в момент списания. Получается, что возможности вернуть деньги у жертв мошенников нет. За месяц, что банк будет удерживать сумму, полиция успеет провести расследование. Юристы и эксперты сомневаются: в придуманной схеме есть пробелы. Возможные поправки в законодательство АБР обсудит на заседании 27 августа.