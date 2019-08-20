Дорожники устраняют последствия циклона в Хабаровском крае

В Хабаровском крае дорожные службы приступили к ликвидации последствий циклона. Из-за сильного ливня движение было нарушено в нескольких районах. Об этом сообщает сайт правительства Хабаровского края.

По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в районе имени Лазо были подтоплены дороги от села Черняева до села Аргунского, сейчас автобусное движение восстановлено. Около села Новосоветского были подтоплены сразу три участка общей протяженностью в 1 км, а на подъезде к селу Невельскому подтоплено 150 м дороги. Также размыто полотно на подъездах к селу Васильевка и Пушкино Бикинского района.

В течение суток на места были направлены подрядчики, которые должны обеспечить безопасный проезд, пишет ИА AmurMedia.

Техника работает на подъезде к селу Кукан, где из-за дождей произошел перелив воды через дорогу. На некоторых участках высота воды достигает 15–20 см. Также наблюдаются подтопления на подъезде к поселку Догордон, при этом движение сохранено.

В министерстве отметили, что в ведении КГКУ «Хабаровскуправтодор» находится более 3,3 тыс. км дорог. Накануне паводковой ситуации был проведен мониторинг дорог, которые подвержены подтоплению, и проведены другие мероприятия для контроля за ситуацией.