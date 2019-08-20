Центр «Мой бизнес» откроют в рамках нацпроекта в Нижнем Новгороде

В технопарке «Анкудиновка» Нижний Новгород в октябре 2019 года откроется центр «Мой бизнес». Он разместится на площади более 50 кв. м. Филиалы центра появятся в 17 муниципалитетах региона до конца года.

Сам центр и его окна открываются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам губернатора Глеба Никитина, бизнесменам бывает сложно разобраться, какие именно документы им нужны для ведения предпринимательской деятельности и на какую господдержку они могут рассчитывать. Поэтому одна из основных задач центра — консультирование представителей малого и среднего бизнеса.

По данным главы региона, в Нижегородской области в данный момент госуслуги бизнесу оказывают около 40 компаний. Это органы власти, федеральные организации и учреждения инфраструктуры поддержки предпринимательства. С открытием центра появится возможность узнать об услугах всех таких организаций в одном месте.

Также там можно будет получить и сами услуги. Таким образом, предпринимателям из районов не нужно будет приезжать в Нижний Новгород для того, чтобы получить консультации и госуслуги.

Агентство отмечает, что регион получит самую крупную сумму средств за последние несколько лет из федерального бюджета на поддержку предпринимательства. Это произойдет в рамках региональной программы нацпроекта.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Образование» создаются центры «Точка роста». Их основная задача — сокращение разрыва между городскими и сельскими школами.