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Соблюдающих ЗОЖ жителей посчитают в Удмуртии

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В Удмуртии проведут выборочное наблюдение состояния здоровья людей старше 15 лет. Опрашивать будут жителей в 648 городских домохозяйствах, а также в Глазовском, Кезском, Кизнерском, Можгинском, Игринском, Шарканском, Завьяловском и Малопургинском районах.

Исследование поможет узнать, какой процент населения ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, подсчитать ожидаемую продолжительность жизни, а также выстроить инфраструктуру для ведения ЗОЖ. В августе такие опросы проведут в 60 тыс. домашних хозяйств России, отмечает ИА «Сусанин».

Напомним, Госдума 24 июля приняла в третьем чтении закон о фитнес-центрах. Документ в том числе дает определение этим организациям и перечисляет их права и обязанности. В частности, фитнес-центры наделяются возможностью готовить людей к сдаче норм ГТО, проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия.

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