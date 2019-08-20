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Фестиваль карельского пирога «Калитка» провели в Тверской области

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В Тверской области состоялся фестиваль карельского пирога «Калитка». По традиции его провели в историческом месте проживания карел в селе Толмачи Лихославльского района области.

В мероприятиях приняли участие более 30 вокальных и танцевальных коллективов из районов Тверской области, из Москвы и из Карелии. Они прошли шествием в национальных костюмах.

Для гостей устраивали мастер-классы и демонстрировали бои реконструкторов. Также состоялся конкурс «Самый лучший карельский пирог кто испек?» Победит пирог из поселка Калашниково.

Как пишут «Тверские ведомости», фестиваль организуют в Верхневолжье с 2015 года. С тех пор он превратился в ежегодный праздник Тверской Карелии.

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