Московские власти одобрили продление метро до Троицка

Московские власти одобрили продление строящейся Коммунарской линии столичного метро до Троицка. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки территории линейного объекта — продление строящейся Коммунарской линии метрополитена от планируемой станции «Столбово» в поселении Десеновское до города Троицка», — цитирует сообщение агентство «Москва» во вторник, 20 августа.

По информации агентства, проект предусматривает строительство 14,6 км Коммунарской линии с шестью станциями: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк». Также планируется постройка электродепо площадью 23 га.

По мере ввода линии в эксплуатацию будут корректироваться маршруты наземного пассажирского транспорта, также будет благоустраиваться прилегающая к вестибюлям и выходам метро территория.

18 августа сообщалось, что на юго-западе столицы достроили тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект». В данный момент там идет сооружение конструкций будущих станций.