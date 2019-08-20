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Более 30 жалоб на запах газа поступило с августа от жителей Петрозаводска

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Жители Петрозаводска с начала августа 2019 года более 30 раз жаловались на запах газа в своих квартирах. Об этом сообщили в городской администрации.

Жалобы поступали в единую дежурно-диспетчерскую службу. Там горожан призвали помнить о мерах безопасности, принимаемых в подобных случаях и необходимых для того, чтобы избежать трагедии.

Так, при сильном запахе газа в квартире не стоит включать электроприборы, зажигать свет и даже звонить по телефону. Нужно прикрыть плотной тканью дыхательные пути и широко открыть окна, устроив сквозняк, после этого закрыть вентиль газовой трубы.

Также граждане должны позвонить от соседей в аварийную газовую службу по номеру 04, либо по единому номеру экстренных служб 112, либо по телефону ЕДДС — 051, пишет ИА «Карелinform».

В феврале сообщалось, что газовое оборудование устарело на 20 лет в 22 домах Петрозаводска. Прокурор обратился в городской суд с иском к одной из управляющих компаний.

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