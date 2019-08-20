Прямой эфир

Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтруд России прокомментировал предложение, касающееся борьбы с курением среди работающего населения. В ведомстве заявили, что урезать курильщикам зарплату незаконно.

В неоплатном дыму: в курилки аэропортов предложили пускать за деньги
Депутаты готовят поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении спецкомнат в воздушные гавани

«Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо», — цитирует сообщение министерства «РИА Новости». В ведомстве подчеркнули, что курение не может рассматриваться как фактор, влияющий на размер заработной платы.

В Минтруде подчеркнули, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, в том числе в части отказа от курения. Однако проводить эту работу порекомендовали в рамках закона. Как отметили в ведомстве, Трудовой кодекс позволяет работодателю устанавливать трудовую дисциплину и создавать условия для здорового образа жизни работников.

17 августа Министерство здравоохранения России предложило методы борьбы с курением среди трудящихся граждан. Ведомство опубликовало программу «Укрепление здоровья работающих», в которой работодателям предлагается, в частности, определять, насколько снижать зарплату курильщикам, исходя из частоты и длительности перекуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде оценили возможность введения штрафов за перекуры
В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019