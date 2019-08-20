Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

Минтруд России прокомментировал предложение, касающееся борьбы с курением среди работающего населения. В ведомстве заявили, что урезать курильщикам зарплату незаконно.

«Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо», — цитирует сообщение министерства «РИА Новости». В ведомстве подчеркнули, что курение не может рассматриваться как фактор, влияющий на размер заработной платы.

В Минтруде подчеркнули, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, в том числе в части отказа от курения. Однако проводить эту работу порекомендовали в рамках закона. Как отметили в ведомстве, Трудовой кодекс позволяет работодателю устанавливать трудовую дисциплину и создавать условия для здорового образа жизни работников.

17 августа Министерство здравоохранения России предложило методы борьбы с курением среди трудящихся граждан. Ведомство опубликовало программу «Укрепление здоровья работающих», в которой работодателям предлагается, в частности, определять, насколько снижать зарплату курильщикам, исходя из частоты и длительности перекуров.