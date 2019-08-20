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Замглавы Нижнего Тагила Юрченко уволился после служебной проверки

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В Нижнем Тагиле Свердловской области Владимир Юрченко покинул пост заместителя мэра по городскому хозяйству. Накануне он заявил TagilCity.ru, что размышляет над увольнением. Во вторник, 20 августа, градоначальник Владислав Пинаев подтвердил выход Юрченко на пенсию.

На прошлой неделе началась служебная проверка деятельности заместителя. Его подозревают в связях с подрядчиками, которые занимаются благоустройством. Чиновник все обвинения отверг и назвал происходящее расправой.

В июле Пинаев частично отстранял Юрченко из-за недостаточно быстрого темпа работ территории строящейся школы № 100, тогда заммэра поручили направить все внимание на проблемную площадку. В начале недели стало известно о недочетах на других объектах. По данным администрации Нижнего Тагила, работы выполняют организации, которые могут быть связаны с сыном Владимира Юрченко.

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