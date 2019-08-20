Прямой эфир

В Сочи готовятся к гонкам Гран-при России – 2019

0
Выделить главное
вкл
выкл

До Гран-при России – 2019 в Сочи остался всего месяц. Специалисты проверяют покрытие и защитные сооружения на автодроме. За происходящим на трассе будут следить 45 камер. Данные поступают в главный пункт управления гонкой. При возникновении инцидента оператор в кратчайшие сроки, буквально за несколько секунд или минут, способен создать видеоролик с нескольких камер, что позволяет судьям разобрать данный инцидент и принять соответствующее решение. Тренируются и гонщики — суперкары ежедневно наматывают десятки кругов. Гран-при России стартует 26 сентября.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019