В Сочи готовятся к гонкам Гран-при России – 2019

До Гран-при России – 2019 в Сочи остался всего месяц. Специалисты проверяют покрытие и защитные сооружения на автодроме. За происходящим на трассе будут следить 45 камер. Данные поступают в главный пункт управления гонкой. При возникновении инцидента оператор в кратчайшие сроки, буквально за несколько секунд или минут, способен создать видеоролик с нескольких камер, что позволяет судьям разобрать данный инцидент и принять соответствующее решение. Тренируются и гонщики — суперкары ежедневно наматывают десятки кругов. Гран-при России стартует 26 сентября.