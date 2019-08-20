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Ученые из Коми нашли способное снижать вес человека растение

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Группа российских исследователей выяснила, что микрочастицы на основе пектинов клеточной массы цветка смолевки способны снижать потребление пищи на 24% в течение 21 часа. Авторы научной работы — исследователи из ВятГУ, Центра превосходства «Фармацевтическая биотехнология» и Института физиологии Коми НЦ УрО РАН.

В статье содержатся результаты исследования, направленного на решение проблемы лишнего веса. Она опубликована в издании «International Journal of Biological Macromolecules». Ученые проводили исследования на роде цветковых растений семейства гвоздичных. В народной медицине активно используются смолевка хлопушка, смолевка поникшая, смолевка ползучая и другие, отмечает ИА «Комиинформ».

Ученым удалось получить микрочастицы геля, которые помогали снизить потребление пищи лабораторными мышами в течение первых пяти часов свободного кормления. Микрочастицы пектинов каллусных культур смолевки показали более высокую стабильность, чем частицы пектинов каллусных культур ряски.

Таким образом, исследователям удалось доказать, что гелевые микрочастицы от пектина смолевки в толстой кишке могут обеспечивать более сильный насыщающий эффект по сравнению с микрочастицами ряски.

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