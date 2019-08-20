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Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его супруга Сара не хотела никого оскорбить, бросив на землю кусок приветственного каравая по прилете в Киев. Таким образом он прокомментировал инцидент, вызвавший широкий резонанс в средствах массовой информации, пишет 19 августа «РИА Новости».

Политик подчеркнул, что его жена специально выбрала наряд в национальных цветах Украины, чтобы проявить уважение. Когда она спускалась с трапа, на ней было желтое пальто, брюки в тон и голубая блуза, отмечает «Газета.ру».

По мнению Нетаньяху , если бы не инцидент с хлебом, многие израильские СМИ даже не обратили бы внимания на этот «исторический визит».

«Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, другие важные достижения, пускай будет так», — заметил он.

Глава израильского правительства припомнил недавний визит своего японского коллеги в Иерусалим, о котором пресса писала лишь потому, что к столу на десерт подали блюдо в форме туфли.

«Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим», — заключил политик.

Нетаньяху прибыл с визитом на Украину 18 августа, это его первый официальный визит премьер-министра Израиля в республику за 20 лет. В аэропорту главу правительства и его жену встречали девушки в национальных костюмах с караваем и солью. Премьер-министр Израиля, знакомый с традицией, отломил кусок, макнул его в соль и надкусил, после чего передал хлеб жене. Сара Нетаньяху не стала пробовать угощение и бросила его под ноги.

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