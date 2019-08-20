В США выразили сожаление в связи с освобождением иранского танкера

Вашингтон выражает сожаление в связи с отказом Гибралтара продлевать срок задержания иранского танкера Grace1 и освобождением судна. Об этом 19 августа заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«То, что это (освобождение — ред.) произошло, вызывает сожаление», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

По его словам, если танкеру удастся получить прибыль от перевозимой на борту нефти, то Корпус стражей исламской революции (ВС Ирана) получит «больше денег, больше благосостояния, больше ресурсов для продолжения своей кампании террора», пишет Reuters.

Агентству ТАСС в Госдепартаменте заявили, что США направили странам средиземноморского бассейна предупреждения о последствиях за оказание помощи судну, которое покинуло воды Гибралтара 19 августа.

Иранский танкер Grace1, шедший под флагом Панамы, был задержан властями британского Гибралтара 4 июля по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. На борту судна находились 28 членов экипажа, среди которых — граждане Индии, Пакистана и Украины.

15 августа судно освободили, но через два дня американский суд выдал ордер на арест танкера и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс. Гибралтар отклонил требование.

Перед освобождением танкер сменил название на Adrian Dary и заменил флаг на иранский.