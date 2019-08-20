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В Гонконге неизвестный напал на трех человек с тесаком

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Фото: Depositphotos
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В Гонконге неизвестный с ножом ранил трех человек. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на местное радио.

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Инцидент произошел прошлой ночью в спальном районе Цэн Кван О на пешеходном мосту, который продемократические активисты облепили разноцветными стикерами с протестными надписями.

Как рассказали очевидцы, мужчина напал на трех человек с тесаком для разделки мяса из-за политических разногласий. Один из пострадавших получил порезы шеи и спины. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Полиция разыскивает нападавшего.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина. Некоторые акции переросли в столкновения с полицией.

14 августа США призвали Китай отказаться от насильственного подавления митингов в Гонконге, которые Вашингтон считает мирными.

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