Конкурс «Бешеная пила» проведут на Празднике топора под Томском

Под Томском у села Зоркальцево сегодня, 20 августа, открывается XII международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора». Основные мероприятия будут проходить в парке «Околица». Изюминкой этого года станут конкурс «Бешеная пила», фестиваль гармонистов и поэтический турнир.

В фестивале примут участие 140 мастеров, представляющих 22 российских региона и 24 страны мира. Им предстоит соревноваться в четырех номинациях: «Парковая скульптура», «Архитектурный объект. Бригады», «Архитектурный объект. Индивидуалы» и «Резчики по дереву». Всего конкурсанты создадут 80 работ.

Как отмечает РИА Томск, каждый год этот фестиваль посещают тысячи зрителей. В 2016 году Праздник топора стал победителем в национальном конкурсе в области событийного туризма «Russian Event Awards – 2016».

Ранее сообщалось, что в Томске создадут карту достопримечательностей на английском языке. Издание тиражом 3 тыс. экземпляров будет рассчитано на иностранных туристов.