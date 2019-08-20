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Семь человек умерли из-за жары в Японии

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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По меньшей мере семь человек скончались в Японии в период с 12 по 18 августа из-за аномальной жары, установившейся почти на всей территории страны. По данным Главного пожарного управления Японии на 20 августа, еще около 7 тыс. жителей госпитализированы с тепловыми ударами.

Погибшие были жителями префектур Ямагата и Осака. В больницах остаются 2556 человек. Столбики термометров в ряде регионов превышают плюс 35 градусов, пишет агентство Kyodo.

Чаще всего от погоды страдают люди пожилого возраста, которые в целях экономии не используют кондиционеры в помещениях. Власти страны убедительно просят граждан и туристов не находиться на солнце длительное время, пить побольше жидкости и носить головные уборы.

За неделю с 29 июля по 4 августа из-за жары скончались 57 человек, а через неделю — еще 23 человека. Больше всего в начале августа от аномальных температур страдали жители Токио.

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