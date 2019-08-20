Синоптики рассказали о погоде 20 августа

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник 20 августа. Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура будет колебаться в пределах 26-28 градусов тепла, а в Московской области — 23-28. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ночью столбики термометров опустятся до 13-15 градусов, в Подмосковье до 10-15.

Ветер будет южный до 8 м/с.

17 августа синоптики центра погоды «Фобос» пообещали москвичам 30-градусную жару с начала недели.