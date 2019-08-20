В Совфеде допустили «ассиметричный ответ» на запуск новой ракеты США

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений после испытания США новой ракеты.

Однако, по его словам, на пуск Вашингтона возможен «ассиметричный ответ». Также Клинцевич назвал испытания «откровенным цинизмом и издевательством». Он считает, что США изначально нарушали договор, «продолжая, несмотря на все запреты, производство ракет соответствующего класса».

«Мы, разумеется, в максимально короткие сроки сделаем всё, чтобы не допустить превосходства США в этих видах вооружений», — сказал политик «РИА Новости».

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что размещение испытанных США ракет в странах Азии или Европы будет угрожать России. Это означает, что данный факт будет иметь последствия как для американцев, так и для стран, которые предоставят им свою территорию, передает ТАСС.

«Никакой политики, чисто военное планирование в законных интересах обеспечения нашей обороноспособности и национальной безопасности», — подчеркнул Косачев.

Он также отметил, что испытания подтверждают, что Вашингтон нарушал ДРСМД еще в период его действия. «Производство, очевидно, было, и это главное нарушение, теперь произошли и испытания», — резюмировал политик.

19 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) провели на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.