Власти Индонезии ограничили доступ в интернет из-за беспорядков

Беспорядки на востоке Индонезии привели к тому, что власти страны ограничили доступ к интернету. Информацию об этом распространило ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства коммуникаций и информации Фердинандуса Сэту.

«Ограничения направлены на борьбу со слухами и фальшивой информацией, которые распространяются с целью нагнетания напряженности в этих районах республики», — говорится в сообщении.

Поводом для беспорядков, участниками которых стали тысячи папуасов, стал инцидент 18 августа, когда студенты-яванцы, представители крупнейшей этнической группы, начали оскорблять, а затем избивать учащихся из провинций Папуа и Западное Папуа.

16 августа президент Индонезии Джоко Видодо официально предложил парламенту перенести столицу из города Джакарта на остров Калимантан (Борнео). Глава государства принял такое решение из-за перенаселенности центральной части острова Ява, на которой расположена нынешняя столица — Джакарта. Процесс переноса столицы может занять до 10 лет.