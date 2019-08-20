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Нетаньяху прокомментировал отказ жены пробовать каравай в Киеве

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Фото: скриншот с видео
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения в отказе супруги пробовать приветственный каравай в Киеве.

Глава израильского правительства записал видеообращение, в котором прокомментировал инцидент, когда Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок «хлеба с солью».

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Видео с русскими субтитрами опубликовано на русскоязычной неверифицированной странице в Facebook израильского премьера с подписью «Вы про хлеб слышали?»

В частности, Нетаньяху заявил, что жена выбрала к визиту одежду цвета украинского флага. Она предстала в желтом пальто и брюках, а также кофте голубоватой расцветки, передает «Газета.ру».

Нетаньяху со смехом предположил, что если бы не «инцидент с хлебом», то израильские СМИ вообще не обратили бы внимания на визит, который он назвал «историческим».

Кроме того, премьер-министр напомнил о приезде в Иерусалим премьера Японии Синдзо Абэ, о котором заговорили только потому, что к столу был подан десерт в виде туфли.

19 августа в Сети появилось видео из аэропорта Киева. На кадрах видно, что Биньямина Нетаньяху с супругой встречали девушки в украинских нарядах, которые держали в руках каравай с солью.

Глава правительства Израиля, уже знакомый с такой традицией, отломил кусок каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, которая просто бросила его на землю. Также сообщалось, что перед полетом в Киев Сара Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что «ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля». Между тем украинские пользователи Сети негативно отреагировали на поступок Сары Нетаньяху. Многие посчитали, что такой жест задел принимающую сторону и самого главу израильского правительства.

Это первый визит Нетаньяху в Киев за последние 20 лет. В понедельник он встретился с Зеленским в Мариинском дворце. Израильский премьер ранее указывал, что планируется обсудить вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами», в том числе создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

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