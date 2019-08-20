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Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года. Об этом во вторник, 20 августа, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева.

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«В ближайшие три-четыре года прирост объема производства продолжится — на 4–5% в год. Это резко усиливает внутреннюю конкуренцию, создавая предпосылки для снижения оптовых цен», — сообщил он.

Ковалев добавил, что рынок мог ожидать обвал, но из-за вспышки африканской чумы свиней в Китае, которая поддержит цены, снижение будет постепенным.

По данным НСС, за первое полугодие объем производства свинины в РФ в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,1%, до 2,33 млн т.

15 августа стало известно, что Россия ограничила поставки свиней и свинины из Болгарии и Словакии из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС).

В ведомстве отметили, что ситуация с вирусом АЧС в этих странах ухудшилась, поэтому ограничены поставки в Россию «живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину».

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