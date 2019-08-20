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Трамп обсудил по телефону с премьером Пакистана ситуацию вокруг Кашмира

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Фото: TASS/DPA
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Ситуацию вокруг Кашмира обсудил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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«Трамп сегодня (19 августа. — ред.) провел телефонный разговор с Ханом, чтобы обсудить необходимость снижения напряженности и умеренной риторики с Индией по поводу ситуации в Джамму и Кашмире», — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что ранее американский лидер обсудил по телефону ситуацию в регионе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Большинство населения штата Джамму и Кашмир составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость штата или его присоединение к соседнему Пакистану (в этом районе официальной границы между государствами нет, их разделяет только линия контроля).

Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

5 августа индийский президент Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене 370-й статьи конституции Индии, в которой был закреплен особый статус Джамму и Кашмира. До представления документа на территорию были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков.

7 августа Пакистан на фоне ситуации вокруг штата Джамму и Кашмир принял решение отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов.

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