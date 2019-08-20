В России ответили на требования МВФ по локализации производства

По итогам прошлого года Россия оказалась на третьем месте среди стран «большой двадцатки» по степени жесткости требований к локализации производства зарубежными компаниями.

В Международном валютном фонде (МВФ) такой тенденцией были весьма обеспокоены и порекомендовали смягчить условия, поскольку подобная строгость может существенно повлиять на поток иностранных инвестиций.

В свою очередь, в Минэкономразвития требования МВФ назвали необоснованными. Кроме того, подобную позицию поддержали и опрошенные эксперты, по мнению которых курс на импортозамещение позволил укрепить ряд значимых отраслей.

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Опять тройка: РФ включили в топ-3 сложных для зарубежного бизнеса стран