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В России ответили на требования МВФ по локализации производства

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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По итогам прошлого года Россия оказалась на третьем месте среди стран «большой двадцатки» по степени жесткости требований к локализации производства зарубежными компаниями.

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В Международном валютном фонде (МВФ) такой тенденцией были весьма обеспокоены и порекомендовали смягчить условия, поскольку подобная строгость может существенно повлиять на поток иностранных инвестиций.

В свою очередь, в Минэкономразвития требования МВФ назвали необоснованными. Кроме того, подобную позицию поддержали и опрошенные эксперты, по мнению которых курс на импортозамещение позволил укрепить ряд значимых отраслей.

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