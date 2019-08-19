Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она манипулировала выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон. Об этом он написал в Twitter-аккаунте в понедельник, 19 августа, комментируя некий доклад.

«Google манипуляциями добавил от 2,6 миллиона до 16 миллионов голосов за Хиллари Клинтон на выборах 2016 года! Это публикует сторонник Клинтон, не Трампа!» — заявил глава Белого дома.

При этом глава государства не пояснил, какой доклад он имеет в виду.

Официальные данные свидетельствуют, что Клинтон набрала примерно на 3 млн голосов больше, чем Трамп, но проиграла выборы, поскольку те проводятся по двухступенчатой системе, и в них важно выигрывать выборщиков от штатов, а не общее голосование по стране.

В августе 2018 года Трамп потребовал от генпрокурора Джеффа Сешнса начать расследование в отношении Клинтон, а также других представителей Демократической партии из-за так называемого «почтового скандала».

Он разразился во время предвыборной президентской кампании в 2016 году. Кандидата от демократов Хиллари Клинтон раскритиковали за использование частного почтового сервера, который позволял ей получать полный контроль над перепиской и делал служебную почту уязвимой к атакам хакеров.