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Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls/Pool
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Упоминание о «бэкстопе» (режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза Евросоюза (ЕС) и европейского рынка после начала переходного периода Brexit) не может быть включено в соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

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Как сообщила в понедельник, 19 августа, пресс-служба главы правительства Великобритании, об этом премьер-министр Борис Джонсон написал в письме председателю Евросовета Дональду Туску.

«Это факт, который мы должны признать», — написал Джонсон, слова которого приводит ТАСС. У сторон есть общая задача найти другие решение и достижение соглашения возможно, отметил британский премьер.

«В первую очередь мы обязаны убедиться в том, что не будет жесткой границы. Правительство не будет устанавливать инфраструктуру, вводить проверки и контроль на границе Северной Ирландии и Ирландии», — пообещал Джонсон.

17 августа стало известно, что треть британцев в ходе опроса одобрили «жесткий» выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Ранее в августе Джонсон обвинил Брюссель в нежелании договариваться об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Он напомнил, что британский парламент трижды отверг проект соглашения о Brexit, тем не менее «европейские друзья не проявляют готовности пойти на компромисс».

4 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из ЕС 31 октября.

Референдум о выходе из ЕС прошел в Великобритании 23 июня 2016 года. за выход из ЕС проголосовали почти 52% британцев.

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