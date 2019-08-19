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Нетаньяху прокомментировал инцидент с участием его супруги в киевском аэропорту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент, когда его жена Сара бросила поднесенный ей хлеб на землю в украинском аэропорту «Борисполь» «способом привлечь внимание». Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте в понедельник, 19 августа.

«Я совершаю исторический визит на Украину. Но сомневаюсь, получил бы он освещение в СМИ, если бы не было «происшествия с хлебом», — сообщил Нетаньяху.

По его словам, его супруга не хотела проявить неуважение к Украине, более того, она даже выбрала одежду желто-голубого цвета.

Ранее в понедельник, по прилету в украинскую столицу, жена Нетаньяху, бросила на асфальт кусочек традиционного каравая с солью, которым ее вместе с супругом встречали в аэропорту.

Отмечается, что проблемы с супругой израильского премьера начались еще в израильском аэропорту перед полетом в Киев. Сара Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.

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