Жители Ростовской области остались без мест на кладбище из-за чиновников

В Ростовской области жители поселка Усть-Донецкий столкнулись с проблемой отсутствия мест на кладбище из-за чиновников. Об этом 19 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.





Фото: РЕН ТВ

По словам одного из местных жителей, проблемы при покупке земли на кладбище начались из-за чиновников, которые выкупают участки по 50-80 квадратных метров. В это же время, жителям поселка невозможно «выбить» место, потому что земли попросту нет.

Отмечается, что глава поселка приобрел для своей жены большой участок, где установил крест, выложил тропинки из плитки и посадил газон.





Фото: РЕН ТВ

7 августа сообщалось, в Тюмени 91-летнего ветерана ВОВ похоронили в пакете. По словам друга покойной женщины, у нее не было родственников, а сотрудники морга отказались мыть и одевать тело. Поэтому ее решили похоронить в пакете.