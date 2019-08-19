Бизнесвумен объяснила, почему забаррикадировалась в чайхане в Москве

Столичная предпринимательница Махубахан Хасаджанова рассказала журналистам, почему она забаррикадировалась в здании чайханы на юго-востоке Москвы вместе с детьми.

По словам торговцев, арендующих помещения в этом же здании, женщина находилась там с 9 августа. Как пояснила сама бизнесвумен, она подписала соглашение о субаренде. Однако арендатор уведомил ее о сдаче здания и попросил покинуть помещение, пишет 19 августа РЕН ТВ.

Мать троих детей решила отстаивать свои права, однако и собственник вместе с арендатором и полицейскими смогли проникнуть в здание. Женщина пояснила, что находилась в помещении с детьми, так как «не могла оставить их одних дома». Она отметила, что этот факт не может заинтересовать органы опеки, так как дети «всегда сыты и одеты».

Собственник здания заявил, что женщина нарушила правила пользования помещением. Он обвинил ее в отказе платить деньги за аренду.

По его словам, бизнесвумен не выполнила определенные работы, чтобы торговая точка могла функционировать как кафе, а также не предоставила документы Роспотребнадзору и управе.

Ранее в августе в Ульяновске компания погасила свои долги домами, но не пустыми, а с жильцами. Люди арендовали землю в поселке «Искра полис» много лет. Жильцы платили товариществу, а оно уже городу за аренду земли. Проблемой это стало, когда компанию внезапно признали банкротом.