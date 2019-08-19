В Ухте прекратился отлов бродячих собак

Жители Ухты жалуются на большое количество бездомных животных. Обращение появилось на портале проекта «Активный регион».

Мэрия ответила, что с начала года отловлены 53 безнадзорные собаки. Однако работы по муниципальному контракту завершились 31 марта, и пока не нашлось организаций, готовых ловить животных на улицах, передает ИА «Комиинформ».

Торги объявлялись уже трижды. У предыдущего подрядчика не хватает сотрудников. Поэтому пока проблема не решена. Однако власти организуют очередной аукцион.