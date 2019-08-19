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В Москве крыса прокусила ногу сотруднику «Магнита»

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Фото: Depositphotos
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Крыса прокусила ногу сотруднику магазина торговой сети «Магнит» в Москве. Мужчина был доставлен в одну из больниц столицы 17 августа.

Как в понедельник,19 августа, сообщает РЕН ТВ, пациент пояснил, что инцидент произошел в здании магазина на Совхозной улице. Грызун напал на него на рабочем месте и прокусил левую стопу.

Пострадавшего госпитализировали, после оказания медпомощи врачи отпустили его домой.

30 марта глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Кульбачевский заявил о нашествии лис в столице. По его словам, оно фиксируется последние два года. Чиновник связал это с тем, что в городе сократилось количество ворон, крыс, бездомных кошек и собак, а кормовая база осталась.

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