Более 20 новых объектов водоснабжения построят в Башкирии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии исполняющий обязанности министра ЖКХ Борис Беляев доложил о том, как решается вопрос обеспечения жителей питьевой водой. Водохозяйственный комплекс включает свыше 2 тыс. водозаборов и 15 тыс. км водопроводов.

Сейчас строятся еще 12 объектов водоснабжения в таких селах, как Аскино, Красная Горка (Нуримановский район), Гафурово и Старые Туймазы, а также в городе Белебее и других населенных пунктах, информирует «МедиаКорСеть».

К 2024 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» есть планы обеспечить качественной водой 92,5% общего населения региона и 99,6% горожан. Проектируются 10 объектов водоснабжения, чтобы решить проблему в селах Акъяр, Старые Казанчи, Мраково и городе Туймазы.