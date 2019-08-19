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В Каталонии обнаружили новый вид грибов

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Фото: Generalitat de Catalunya/Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio
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Испанские ученые обнаружили новый вид грибов, способных расти на песке. Микологи нашли их в Каталонии и назвали Psathyrella montgriensis в честь природного парка Монгри, расположенного в провинции Жирона.

Как сообщает в понедельник, 19 августа, Diari de Girona, гриб из рода псатирелл способен расти на пляжах и прибрежных песчаных дюнах. Его шляпка имеет коническую форму и может составлять от 5 мм до 15 мм в диаметре, ножка окрашена в сероватый цвет. Этот вид долго оставался не известным науке из-за специфических мест и условий обитания его представителей.

В русском языке грибы данного рода известны как хруплянки. Всего известно несколько сотен видов этих грибов, большинство из них довольно трудно отличить друг от друга в полевых условиях. Некоторые из них считаются съедобными.

Ранее 19 августа специалист «тихой охоте» Егор Ивашевский напомнил основные правила сбора грибов. Он призвал любителей «тихой охоты» брать только те грибы, которые не вызывают сомнений, а также посоветовал не собирать их возле оживленных автомобильных дорог.

7 августа сообщалось, что микологи в Хабаровском крае обнаружили «ходячие грибы», способные передвигаться со скоростью до 1 см/ч.

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