Швейцарские ВВС назвали рутинной процедурой сопровождение самолета России

Сопровождение самолета с российской делегацией и журналистами в небе над Женевой прошло в рамках «рутинной операции». Об этом сообщила в понедельник представитель швейцарских ВВС Дельфин Альман.

Как она пояснила в беседе с «РИА Новости», речь идет о стандартной процедуре. Палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 сопроводили государственное воздушное судно в рамках полицейской службы, добавила представитель ВВС Швейцарии. По ее словам, это проводится при перелетах иностранных государственных самолетов.

Подобные полеты совершаются регулярно и не зависят от происхождения самолета, ежегодно швейцарские ВВС контролируют от 300 до 400 самолетов из третьих стран.

Истребители ВВС Швейцарии 19 августа сопроводили в воздухе самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия», летевшего из Москвы в Марсель. На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.