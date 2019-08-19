Прямой эфир

Швейцарские ВВС назвали рутинной процедурой сопровождение самолета России

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сопровождение самолета с российской делегацией и журналистами в небе над Женевой прошло в рамках «рутинной операции». Об этом сообщила в понедельник представитель швейцарских ВВС Дельфин Альман.

Французский связной: Путин и Макрон придадут импульс решению кризиса Украины
Российский лидер посетит форт Бергансон и обсудит передачу останков генерала Отечественной войны 1812 года

Как она пояснила в беседе с «РИА Новости», речь идет о стандартной процедуре. Палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 сопроводили государственное воздушное судно в рамках полицейской службы, добавила представитель ВВС Швейцарии. По ее словам, это проводится при перелетах иностранных государственных самолетов.

Подобные полеты совершаются регулярно и не зависят от происхождения самолета, ежегодно швейцарские ВВС контролируют от 300 до 400 самолетов из третьих стран.

Истребители ВВС Швейцарии 19 августа сопроводили в воздухе самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия», летевшего из Москвы в Марсель. На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео сопровождения самолета делегации Путина швейцарскими истребителями
Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019