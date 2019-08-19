Возбуждено дело после избиения ребенка охранником магазина в Карелии

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении охранника магазина. Мужчина подозревается в избиении 11-летнего мальчика, который пытался похитить колбасу. По данным пресс-службы МВД Карелии, действия охранника являются превышением полномочий.

Как напоминает ИА «Карелinform», инцидент произошел 7 августа в одном из магазинов на улице Московской. По словам матери потерпевшего, ребенок хотел украсть колбасу и за это получил побои от охранника.

По итогам медэкспертизы врачи не подтвердили, что травмы мальчика причинили вред его здоровью.