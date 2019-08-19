Прямой эфир

Суды продлили арест фигурантам дела о массовой драке в Чемодановке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суды приняли решение продлить срок содержания под стражей всем 28 фигурантам дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом в понедельник, 19 августа, рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Октябрьском районе Пензы суд продлил срок содержания под стражей 20 фигурантам уголовного дела на три месяца — до 14 ноября. Железнодорожный районный суд продлил срок ареста пятерым фигурантам до 14 ноября, а еще троим — до 13 ноября», — уточнила собеседница агентства.

Массовая драка произошла в Чемодановке 13 июня. Полиция доставила в отделения 174 человека. Всего в конфликте пострадали пять человек, но троим из них госпитализация не потребовалась. Один из пострадавших скончался в больнице. По информации МВД, причиной стычки стал бытовой конфликт.

Тогда же было возбуждено дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Позже СК РФ переквалифицировал его на статью об убийстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019