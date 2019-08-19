Суды продлили арест фигурантам дела о массовой драке в Чемодановке

Суды приняли решение продлить срок содержания под стражей всем 28 фигурантам дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом в понедельник, 19 августа, рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Октябрьском районе Пензы суд продлил срок содержания под стражей 20 фигурантам уголовного дела на три месяца — до 14 ноября. Железнодорожный районный суд продлил срок ареста пятерым фигурантам до 14 ноября, а еще троим — до 13 ноября», — уточнила собеседница агентства.

Массовая драка произошла в Чемодановке 13 июня. Полиция доставила в отделения 174 человека. Всего в конфликте пострадали пять человек, но троим из них госпитализация не потребовалась. Один из пострадавших скончался в больнице. По информации МВД, причиной стычки стал бытовой конфликт.

Тогда же было возбуждено дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Позже СК РФ переквалифицировал его на статью об убийстве.