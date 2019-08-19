В Госдуме анонсировали расследование вмешательства в дела РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатов отозвут из отпусков для начала работы в составе комиссии по расследованию вмешательств в дела России. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает «РИА Новости».

По словам Володина, огромное количество фактов говорит о вмешательстве во внутреннюю ситуацию в России. В качестве примера он привел то, что в эфире государственных телеканалов некоторых стран можно услышать заявления «Вставай, Москва», а также другие призывы.

Совет Госдумы ранее, 19 августа, принял решение о создании соответствующей комиссии, в состав которой вошли 12 депутатов. Ее возглавил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который заявил, что первое заседание состоится 30 августа.

По итогам заседания совета, Думы Володин заявил, что комиссия будет приглашать на свои заседания зарубежных журналистов и дипломатов, которые призывали к нарушению законов РФ, в частности, к участию в несанкционированных митингах. В настоящее время, по его словам, в Госдуму уже поступают материалы о фактах вмешательства иностранных государств в дела страны.

12 августа временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство. За день до этого член комиссии Людмила Бокова заявила, что Совфед планирует пригласить на свое заседание зарубежных послов после публикаций о митингах.