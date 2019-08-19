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В Совфеде оценили возможность введения штрафов за перекуры

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу Минздрава о введении штрафов за перекуры на работе. По словам сенатора, на практике такое вряд ли удастся реализовать.

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«Административное законодательство не позволяет это делать (штрафовать за курение. — Ред.), кроме как в специально оговоренных случаях, когда речь идет о специализированных производственных процессах, где курение запрещено в силу других причин», — цитирует Рязанского ТАСС.

По его словам, отследить за тем, кто курит на работе, будет очень сложно, так как на предприятиях нет надсмотрщиков. Сенатор добавил, что в данном вопросе лучше заботиться не о мерах наказания, а о мотивации сотрудников. Такой мотивацией, к примеру, может стать денежное вознаграждение или дополнительные дни отпуска, отметил он.

8 июля стало известно, что Министерство здравоохранения России пересмотрело прогноз, касающийся сокращения числа курильщиков в стране. Ранее в концепции ведомства по борьбе с курением говорилось о сокращении числа курящих россиян к 2035 году до 5%, а теперь этот показатель составляет 21%. По данным Росстата, сейчас в стране курильщиками являются 22,5% граждан.

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