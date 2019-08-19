Эксперты рассказали о причинах падения курса рубля

До конца августа рубль, вероятно, будет пребывать в диапазоне 66–67 единиц за доллар, рассказал «Известиям» главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Ранее 19 августа курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. 14 августа курс доллара впервые с 3 мая превысил 66 рублей.

На среднесрочном горизонте в пределах нескольких месяцев рубль продолжит слабеть, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов.

«Некоторые ключевые страны имеют реальный шанс столкнуться с рецессией. Это негативно сказывается на ожиданиях сырьевого рынка и на рубле. Из-за бюджетного правила и монетарной политики ЦБ РФ мы не видим мгновенной корреляции цены нефти и рубля, но в более масштабном плане рубль по-прежнему остается сырьевой валютой», — сказал Карпов.

По мнению Александрова, частично в падении рубля виноват Евросоюз, который до сих пор выясняет отношения с Британией по Brexit.

«В это время Италия, Греция уже живут в долг и вот-вот к ним будут присоединяться другие страны еврозоны. Евро дешевеет к доллару, а поскольку ЕС наш важный торговый партнер и мы имеем с ними множественные взаимные расчеты в национальных валютах, то рубль дешевеет вслед за ним», — заключил главный стратег «Универ Капитал.

8 августа президент США Дональд Трамп выразил недовольство устоявшимся курсом доллара и слишком высокой, по его мнению, процентной ставкой Федеральной резервной системы (ФРС). По его словам, сложившаяся экономическая ситуация затрудняет конкурентоспособность таких американских производителей, как Boeing, Caterpillar, John Deere и др.