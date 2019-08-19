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В Одинцово автомобиль обстреляли из лука

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Неизвестный обстрелял автомобиль из лука в Московской области. Об этом 19 августа пишет сайт kp.ru.

Инцидент произошел в городе Одинцово. Местный житель заметил на крыше своей машины глубокую вмятину, после того как сработала автосигнализация. Рядом с транспортным средством лежала стрела от лука, и чуть дальше — еще одна, не попавшая в цель.

Мужчина написал заявление в полицию по факту произошедшего. Вычислить стрелка по горячим следам полицейским не удалось, пишет НСН. Уточняется, что стрела пробила крышу автомобиля почти насквозь.

В апреле неизвестные в Москве разбили автомобиль топорами из-за 1 млн рублей.

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