Партия Зеленского извинилась за назвавшего журналистку тупой овцой политика

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» принесла извинения за своего члена Максима Бужанского, который назвал журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич тупой овцой. Соответствующий пост появился в понедельник, 19 августа, на Facebook-странице политического объединения.

В партии отметили, что считают личные оскорбления граждан Украины недопустимыми, в связи с чем осудили высказывания Бужанского. Однако в «Слуге народа» обратили внимание и на то, что журналистка также была не совсем права.

«Мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были хоть и чрезмерной и неэтичной, но довольно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы испытывает к СССР и определенным украинским политикам», — говорится в сообщении.

В партии попросили представителей СМИ воздерживаться от подобных суждений.

Как отмечает издание «Страна.ua», Духнич в одном из интервью обвинила Бужанского в любви к СССР и ностальгии по временам Виктора Януковича. В ответ Бужанский обозвал журналистку тупой овцой из одиозного СМИ в своем канале в Telegram.

29 июля Бужанский назвал дебилами желающих отменить День Победы.