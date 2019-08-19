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Партия Зеленского извинилась за назвавшего журналистку тупой овцой политика

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Фото: РИА Новости
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» принесла извинения за своего члена Максима Бужанского, который назвал журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич тупой овцой. Соответствующий пост появился в понедельник, 19 августа, на Facebook-странице политического объединения.

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В партии отметили, что считают личные оскорбления граждан Украины недопустимыми, в связи с чем осудили высказывания Бужанского. Однако в «Слуге народа» обратили внимание и на то, что журналистка также была не совсем права.

«Мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были хоть и чрезмерной и неэтичной, но довольно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы испытывает к СССР и определенным украинским политикам», — говорится в сообщении.

В партии попросили представителей СМИ воздерживаться от подобных суждений.

Как отмечает издание «Страна.ua», Духнич в одном из интервью обвинила Бужанского в любви к СССР и ностальгии по временам Виктора Януковича. В ответ Бужанский обозвал журналистку тупой овцой из одиозного СМИ в своем канале в Telegram.

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