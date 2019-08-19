РКН уведомил «Медузу» о необходимости удалить статью о наркотиках

Роскомнадзор (РКН) направил уведомление интернет-порталу «Медуза» о необходимости удалить запрещенную информацию из статьи о наркотиках.

Уведомление было направлено в адрес хостинг провайдера и редакции сайта на основании поступившего в ведомство решения МВД России. Запрещенная информация содержится в названиях разделов статьи от 8 августа 2019 года.

«Экспертами МВД РФ установлено, что названия разделов статьи сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник, 19 августа.

Сейчас страница сайта с указанной статьей внесена в Единый реестр запрещенной информации. Редакция meduza.io должна удалить запрещенную информацию в течение суток.

Ранее в августе Роскомнадзор внес аккаунт в Instagram члена федерального комитета Либертарианской партии и блогера Михаила Светова в реестр страниц, содержащих запрещенную информацию.