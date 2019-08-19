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Самые большие в РФ граффити с Гагариным появились в Одинцово

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В подмосковном Одинцово появились самые большие в России граффити с изображением первого космонавта Юрия Гагарина. Его нарисовали на стене одной из многоэтажек в рамках фестиваля искусств Urban Morphogenesis «Культурный код».

Автор работы — итальянский художник Йорит Агоч. Высота граффити — 60 м. Таким образом, это самое большое в стране портретное изображение легендарного летчика-космонавта, отмечает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу городского округа Андрея Иванова.

Сам художник признался, что рисовал портреты многих людей, но Гагарин для него — это новая тема. История первого космонавта его очень вдохновила, поскольку он стал примером для многих.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ до 7 сентября продлится фестиваль уличной культуры «Ритм моего города».

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