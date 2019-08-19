Зеленский попросил Нетаньяху признать голодомор геноцидом

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой признать голодомор геноцидом. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время встречи с Нетаньяху в понедельник, 19 августа.

«Чтя вечную память жертв холокоста, в котором погибло более 2 млн украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — цитирует Зеленского «РИА Новости».

Визит Нетаньяху в Киев — первый за последние 20 лет — проходит с 18 по 20 августа. Менее чем через месяц состоятся досрочные выборы в парламент Израиля, и Нетаньяху рассчитывает на поддержку многочисленной общины выходцев из бывшего СССР.

Голодомором на Украине называют массовый события начала 1930-х годов. Тогда случился массовый голод, который повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 млн до 8 млн человек) не только на Украине, но и в ряде других регионов СССР. В 2006 году Верховная рада приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.

Украина добивается от мирового сообщества признания голодомора актом террора и геноцидом украинцев. Конгресс США в 2018 году признал его таковым.